Evere: Plusieurs familles avec un handicap privées d'ascenseur depuis 25 jours dans leur immeuble

Ils n'en peuvent plus. Voilà 25 jours que les habitants du numéro 42 au Clos des Diablotins à Evere n'ont plus d'ascenseur. L'engin est tombé en panne. Or, dans cet immeuble de trois étages, vivent notamment sept familles dont au moins un des membres est porteur d'un handicap et a donc beaucoup de mal à se déplacer.

Une dame âgée de 76 ans affirme que son mari, 78 ans et cardiaque, a fait un infarctus à cause des efforts consentis dans les escaliers pour aller chercher son courrier dans la boite aux lettres.

Du côté de la société de logements sociaux "Everecity", qui gère cet immeuble, on assume. "Il y a eu un gros problème au niveau du moteur de l'ascenseur. C'est un problème extrèmement rare, d'où la durée très longue de cette interruption. La société en charge de la réparation nous a promis que tout fonctionnerait à nouveau ce vendredi en fin de journée. Pour l'instant, nous pouvons juste confirmer que l'intervention est en cours sur place".

La société de logements sociaux affirme aussi que des assistants sociaux ont été mis à disposition des habitants pour leur remonter leurs courses, par exemple. "Mais il était impossible de leur proposer une aide mécanique pour les aider à descendre ou monter les escaliers".

L'immeuble compte trois étages et quinze appartements. Pour l'instant, la société "Everecity" ne se prononce pas sur une éventuelle indemnisation offerte aux habitants pour cette panne de longue durée. Des habitants qui affirment avoir remis une pétition pour exiger une réduction de leurs charges suite à l'incident.