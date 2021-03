Etudier ses cours universitaires via... une application GSM

Les créateurs de cette application, Julien Romain (à gauche) et Antoine Cariat (à droite) sortent à peine de leurs études et se sont inspirés de leurs propres expériences lors des blocus pour leur projet - © B. Schmitz - RTBF

On retient environ 20 à 30% de ce qu’on écoute, mais à peine 10% de ce qu’on lit. C’est ce que disent certaines études. Et c’est là-dessus que se sont basés deux jeunes entrepreneurs bruxellois pour lancer leur entreprise.

Antoine Cariat et Julien Romain proposent une application à télécharger sur son smartphone. Une application où les étudiants du supérieur peuvent écouter des résumés de nombreux cours d’universités ou de hautes écoles belges francophones. Cela s’appelle "Easyllabus".

Par les étudiants, pour les étudiants Le principe est simple : lorsqu’on ouvre cette application, on se retrouve face à toute une série de fichiers possibles à écouter. D’un cours de droit des sociétés en première année de Master à l’ULB, en passant par le cours de psychologie de première Bac à l’ULg ou encore celui d’Histoire des institutions à l’université Saint-Louis à Bruxelles, il suffit de cliquer dessus pour qu’une voix d’étudiant commence à vous réciter un résumé du cours. Des résumés qui n’ont pas été trouvés ou sélectionnés n’importe comment. "On se base surtout sur les groupes d’étudiants sur Facebook", explique Antoine Cariat. "Là où ils échangent déjà leurs propres résumés de cours. On regarde ceux qui ont le plus de likes, de commentaires positifs et de téléchargements de la part des membres du groupe. On ne choisit aussi que les supports qui ont été rédigés par des têtes d’auditoires (les très bons étudiants). Ensuite, on se permet de les prendre et de les faire enregistrer". Mais là aussi, pas question de se contenter d’une lecture banale. "On a organisé un recrutement de candidats pour les enregistrements et on a reçu plus de 500 offres ! Nous en avons gardé aujourd’hui 21. Uniquement des étudiants. A la fois parce que payer des acteurs professionnels pour le faire coûterait trop cher et aussi pour offrir des revenus à des étudiants qui ont perdu leurs postes de jobistes avec la crise sanitaire et sont sans ressources.Le but est d’avoir des personnes qui mettent de la vie dans leur lecture. Il faut du rythme pour que l’étudiant sous son casque garde la motivation de continuer à écouter".

L'application propose aujourd'hui les synthèses audios écoutables pour environ 200 cours d'universités ou de hautes écoles belges francophones - © Capture d'écran - Easyllabus

Financé par les abonnements et la pub Chaque résumé de cours est découpé en plusieurs parties, plus courtes. Histoire aussi de ne pas avoir des podcasts trop longs où l’auditeur perdrait le fil. "Actuellement, l’application propose près de 700 de ces séquences. Ce qui représente les résumés d’environ 200 cours issus d’une quinzaine d’universités et hautes écoles actuellement", indique Julien Romain. Le but, pour les deux entrepreneurs, est bien sûr d’avoir le plus d’écoutes sur leur app puisque le revenu de cette application vient non seulement des abonnements payés par des utilisateurs, mais aussi de publicités qui sont ajoutées à ces fichiers audios. "C’est le même modèle que des applications de musique comme Spotify, par exemple. On peut écouter le fichier gratuitement, mais il faut d’abord passer par une publicité. Par contre, si on prend un abonnement premium, au mois ou à l’année, on n’a plus les pubs, on a accès à la version écrite du texte et on peut écouter hors connexion internet". Mais attention, les concepteurs préviennent : ces podcasts sont bien un complément, un support aux cours universitaires. "On ne conseille évidemment pas aux étudiants d’éviter d’aller aux cours. Il vaut mieux y aller pour se familiariser avec la matière, les profs et prendre ses notes. Ici, ces résumés servent surtout à préparer le cerveau, à le mettre en contact avec les contenus. Mais, dans une optique de réussir un examen, il faudra bien sûr se concentrer et assimiler en étudiant la version écrite du cours". C’est vrai, nous n’avons pas eu de contacts ni avec les profs concernés, ni les universités ou hautes écoles. L’application fonctionne bien depuis son lancement en Belgique francophone il y a quelques semaines, selon ses concepteurs. "Nous avons plusieurs milliers de téléchargements. Notre but est maintenant de nous étendre aussi aux universités en France et en Flandre". Et si, par hasard, une erreur s’était glissée dans un résumé proposé et que des étudiants s’en plaignent ? "Nous sommes en contacts poussés avec nos utilisateurs via des forums. Si on nous signale des erreurs ou des soucis, on peut s’adapter et, éventuellement, faire réenregistrer un nouveau support. A l’avenir, on proposera directement aux étudiants de nous soumettre leur résumé et de toucher un revenu en fonction du nombre de fois où il sera lu/écouté. De quoi créer une espèce de communauté". Quant aux relations avec les hautes écoles et universités en question ? "C’est vrai que nous n’avons pas encore eu de contact avec eux. Mais pourquoi pas à l’avenir ? Nous sommes ouverts à la discussion", conclut l’un des concepteurs.