Étudiante congolaise en centre fermée: sa demande de libération a été rejetée, malgré la mobilisation

Salima, une étudiante congolaise de 18 ans, se trouve en centre fermé depuis près de trois semaines. Au Centre 127 bis. Elle a déjà fait l'objet d'une tentative d'expulsion vers la République démocratique du Congo. Venue en Belgique pour raisons médicales, Salima a vu son visa expirer avant sa dernière année en "marketing" à l'Athénée d'Ixelles.

Une délégation de son école s'est rendue, ce mardi, au cabinet de Théo Francken, le secrétaire d’État à l'Asile et à la Migration. "Un chargé de communication nous a reçus. Il a pris nos trois courriers, déclare Fatima Azzouz, secrétaire de direction de l'Athénée d'Ixelles. Le premier est une invitation lancée à M. Francken à venir à l’école expliquer aux élèves la situation et sa politique. Le deuxième est une pétition, signée par plus de 2.500 personnes. Et le troisième, c’est un courrier rédigé par les élèves eux-mêmes."

Salima ne demande qu'une chose : pouvoir terminer l'année scolaire.

A l'Office des Étrangers, on affirme ne plus éloigner d'étudiants à partir des vacances de Pâques. Mais dans le cas de Salima, l'ordre de quitter le territoire date de septembre 2017. Avant le début de l'année scolaire donc.

Son avocate a donc demandé sa remise en liberté devant la chambre du conseil de Bruxelles. Une demande rejetée hier. L'avocate ira en appel de cette décision.