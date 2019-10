Etterbeek : une jeune fille de 14 ans renversée par un tram à Pétillon

Un accident impliquant un tram et un piéton a eu lieu ce jeudi vers 14h45 sur la ligne 25, à hauteur de l'arrêt Pétillon à Etterbeek, selon une information de BX1 confirmée par la Stib.

"Une jeune fille de 14 ans sortait de la station de métro. Elle a traversé le boulevard et est passée sous le tram", explique à la RTBF An Van Hamme, porte-parole de la Stib. Les circonstances exactes de l'accident doivent vµencore être éclaircies par la police et le parquet présents sur place.

Coincée sous le tram, la victime, consciente à l'arrivée des secours, "a pu être extraite et transportée à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger", ajoute la porte-parole de la Stib.

La circulation des trams a été interrompue entre les arrêts Buyl et Meiser. Ce tronçon a été desservi par des bus-navettes pendant plus d'une heure. Juste avant 16 heures, les trams ont à nouveau pu circuler.