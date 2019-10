Etterbeek : une jeune fille de 14 ans coincée sous un tram à Pétillon

Un accident impliquant un tram et un piéton a eu lieu ce jeudi vers 14h45 sur la ligne 25, à hauteur de l'arrêt Pétillon à Etterbeek, selon une information de BX1 confirmée par la Stib.

"Une jeune fille de 14 ans sortait de la station de métro. Elle a traversé le boulevard et c'est là que l'accident a eu lieu", explique à la RTBF An Van Hamme, porte-parole de la Stib. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, précise que la victime s'est retrouvée coincée entre le tram et la bordure de l'arrêt Pétillon Les circonstances exactes de l'accident doivent encore être éclaircies par la police et le parquet présents sur place.

Coincée sous le tram, la victime, consciente à l'arrivée des secours, "a pu être extraite et transportée à l'hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger", ajoute la porte-parole de la Stib. Le conducteur du tram, en état de choc, a été pris en charge par les services de la Stib.

La circulation des trams a été interrompue entre les arrêts Buyl et Meiser. Ce tronçon a été desservi par des bus-navettes pendant plus d'une heure. Juste avant 16 heures, les trams ont à nouveau pu circuler.