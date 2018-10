Etterbeek: un locataire expulsé de son logement privé sauvé par... l'ONU !

C'est sans doute une première en Belgique. Un homme de 73 ans qui devait être expulsé de son appartement ce lundi matin bénéficie finalement d'un sursis. Et tout cela grâce aux Nations Unies ! L'homme avait porté son cas, entre autres, devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Un comité qui vient de rendre un avis cinglant. En clair, il oblige la Belgique à suspendre l'expulsion de Lorne Walters, faute de lui avoir trouvé et fourni un logement de substitution (social ou non) qui réponde à des critères similaires à ceux de son appartement actuel. C'est une victoire pour cet habitant d'Etterbeek qui, jusqu'ici, avait été débouté deux fois en Belgique de sa demande pour faire suspendre son expulsion, d'abord devant le juge de paix, puis en appel. Il a depuis porté l’affaire devant la cour de cassation, dont on attend encore la décision (la procédure ici dure souvent de nombreux mois, voire de nombreuses années)

Un litige au départ privé Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Lorne Walters loue un appartement à Etterbeek depuis 25 ans. Mais il y a quelques années, il se plaint et dénonce des travaux qui ont lieu dans l'immeuble voisin du sien. A la suite de sa plainte, on découvre que les travaux sont illégaux et le chantier doit s'arrêter. Problème pour Lorne Walters, celui qui menait les travaux se trouve être le neveu de la propriétaire de Mr Walters. Quelques semaines après les faits, le pensionné reçoit son renon. Il doit donc quitter son logement "en représailles à cause de ma plainte", estime-t-il. La propriétaire applique en fait une disposition légale. En Belgique, un propriétaire peut, sans devoir le justifier, mettre fin au bail de son locataire moyennant trois conditions : qu'il s'agisse d'un moment précis dans le bail, que le locataire bénéficie de six mois de délais pour partir et qu'une indemnité de compensation soit payée à ce même locataire. Dans ce cas-ci, les trois conditions ont été respectées.

D'autres locataires concernés ? Mais Lorne Walters ne se résigne pas et est bien décidé à se battre. Il estime que, vu le montant de sa pension et la hausse récente des loyers à Bruxelles, il lui est impossible de trouver un logement équivalent au sien. Il s'est bien inscrit pour obtenir un logement social, mais la liste d'attente est déjà tellement longue à Bruxelles que les chances d'en obtenir un sont infimes. Son expulsion devait avoir lieu ce lundi 8 octobre au matin. Elle a donc finalement été reportée, "grâce à cette décision de l'ONU", précise son avocate Me Christine Rygaert. Le comité des droits économiques, sociaux et culturels estime que "des expulsions ne devraient conduire à ce que des personnes restent sans logement ou soient exposées à la violation d'autres droits fondamentaux, et que lorsque les personnes affectées par l'expulsion ne disposent pas de ressources, l'Etat partie devra adopter toutes les mesures nécessaires, dans la mesures de ses ressources, pour qu'un logement alternatif soit fourni". En clair, selon l'avocate, l'ONU estime que pareille décision d'expulsion est contraire aux droits de l'Homme. "Lorsqu'un locataire remplit sans faute toutes ses obligations contractuelles -ici, payer son loyer à temps et ne pas détériorer le bien- si il est expulsé, il doit pouvoir disposer d'un bien alternatif. Sinon, on crée un préjudice difficilement réparable. Son expulsion doit donc être suspendue jusqu'à ce que l'état lui fournisse un tel bien. Cet avis va donc au-delà du cas particulier de Mr Walters, mais pourrait concerner toute expulsion de ce type pour un motif non-justifié par le propriétaire". Reste maintenant à voir comment l'état belge va réagir. L'expulsion de Mr Walters a en tout cas été suspendue et reportée à une date indéterminée. Même s'il s'agit d'un logement privé. Le comité de l'ONU a aussi donné six mois à la Belgique pour répondre à toute une série de questions sur cette fameuse disposition qui permet aux propriétaires de mettre un terme à un bail sans motif. En attendant, Lorne Walters, lui, peut dormir un peu plus tranquille pour les jours à venir.

Voici la copie de la décision de l'ONU null null