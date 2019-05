Etterbeek: les citoyens peuvent proposer des mesures au Conseil communal

Un nouveau dispositif de participation citoyenne a été adopté à Etterbeek lundi soir. Le principe est simple, si un projet est porté par au moins 750 habitants de plus de 16 ans, alors le conseil communal sera obligé de l'examiner.

Changer le nom d'une rue ou réaménager un espace public... voilà des exemples d'idées que tout habitant d'Etterbeek peut soumettre au Conseil communal à condition de récolter 750 signatures d'autres citoyens de la commune.

D'abord le bourgmestre et les échevins évaluent si le projet est recevable. Il faut qu'il remplisse deux conditions: il doit être d'intérêt communal et être conforme aux droits fondamentaux. C'est ensuite le Conseil communal qui se prononce en faveur ou non de la mesure proposée par les citoyens.

Le dernier mot revient donc au politique... mais il se voit obligé de prendre position contrairement au principe d'interpellation qui existe déjà et qui ne demande qu'un groupe de 19 citoyens pour être pris en compte.