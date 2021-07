Etterbeek : le port du masque à nouveau obligatoire dans les quartiers commerçants

A Bruxelles, les contaminations au coronavirus sont toujours en augmentation. La Région vient d’ailleurs de repasser en rouge dur la carte de l’ECDC. C’est la raison pour laquelle Etterbeek a décidé de réinstaurer ce vendredi le port du masque obligatoire dans les quartiers commerçants de la commune via une ordonnance de police.

"J’ai reçu des chiffres assez alarmants il y a deux jours", nous explique le bourgmestre Vincent De Wolf. "Etterbeek est la deuxième commune la plus touchée à Bruxelles. Le rebond que l’on connaît aujourd’hui est supérieur à ce que l’on a connu en janvier après les vacances Noël. Et avec les soldes il y a beaucoup de monde dans les artères commerçantes. Je sais que ce n’est pas gai, que tout le monde en a marre mais c’est un effort utile pour soi-même mais aussi pour les autres. D’autant qu’à Etterbeek il y a encore environ un millier de personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas encore reçu leurs deux doses".

Les derniers chiffres de Sciensano indiquent que le taux d’incidence au sein de la commune (nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) a atteint le seuil de 302 cas. Cela représente une hausse de 356% sur la période de référence des 14 derniers jours.

Pratiquement, dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les quartiers de la Chasse, de la rue des Tongres et de la place Jourdan selon les horaires suivants :

Quartier Jourdan de 07 heures à 24 heures

Quartier de la Chasse de 7 heures à 19 heures

Quartier de la rue des Tongres de 7 heures à 19 heures

Les policiers et gardiens de la paix veilleront à ce que chacun porte bien son masque dans ces différents quartiers.