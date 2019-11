Etterbeek: la commune ouvre une "boîte à dons" à la veille  de la Saint-Nicolas

La nouvelle "boîte à dons" (ou give-box), mise à la disposition des habitants par la commune d’Etterbeek, sera placée à l’entrée de la maison communale. En réalité il s’agit d’une sorte d'armoire dans laquelle le public pourra déposer ou retirer gratuitement des jeux destinés aux enfants pour la Saint-Nicolas. Un concept de recyclage qui connait un certain succès et pas forcément pour des raisons financières.

Des boîtes à dons, il en existe déjà dans de nombreuses communes, on peut y déposer des livres, de la vaisselle, des décorations de Noel, ou d’autres objet dont les propriétaires n’ont plus besoin. A Etterbeek, on a voulu étendre le concept aux jouets de Saint-Nicolas, car comme l’explique Françoise de Halleux, l’échevine de la transition écologique, "pendant les fêtes, les parents sont tentés d’aller acheter des jouets neufs, privilégier le recyclage, c’est meilleur pour le portefeuille et c’est meilleur pour la planète".

Complets et en bon état

Jeux de société, petites voitures ou livres pour enfants, tout convient, à conditions qu'ils soient complets et en bon état. Une idée qui plait à Florence, cette maman de trois enfants a décidé de ne rien acheter de neuf en 2019 et elle est sûre de faire plaisir à ses enfants car comme elle l’explique : "Du moment que le jouet correspond à ce dont ils ont envie et qu’il est en bon état, les enfants se soucient peux de savoir qu’un jouet est neuf ou pas."

Nouveaux comportements

Amélie Anciaux, doctorante à l'UCL, étudie ces nouveaux comportements et elle constate leur succès : "A côté des motivations d’ordre économiques pour certaines personnes, il y a une mouvance de gens soucieux de l’écologique qui privilégient la récupération et l’achat en seconde main."

Effet de mode ou tendance de fond, les "give-box" virtuelles et donc plus discrètes, sont aussi présentes sur Internet.

La "give-box" sera placée à l'entrée de la maison communale, avenue d’Auderghem, 113, en face de l'accueil, du 18 novembre au 13 décembre entre 8h et 15h45 et le mardi jusqu'à 18h15.