Etterbeek installe des poubelles jaunes vif dans l'espace public

Elle sont six, pour commencer. Elles ont pris place dans le quartier commerçant de la rue des Tongres, à proximité du Cinquantenaire. Ensuite, 40 autres poubelles jaunes vif au design contemporain remplaceront l'ancien modèle dans l'avenue des Volontaires. A terme, ce sont quelque 300 nouvelles corbeilles qui jalonneront le territoire communal.

De la couleur pour plus de visibilité

Les poubelles actuelles, vertes et en fonte, sont vouées à disparaître. Trop chères, trop lourdes, difficiles à réparer, elles ne correspondent plus aux besoins en matière d'équipement urbain. Les corbeilles en forme de tulipe sont elles aussi condamnées. Elles servaient trop souvent de dépotoirs pour les déchets ménagers. Pour les remplacer, la commune a opté pour un modèle en aluminium. "Son opercule empêche les bourrages intempestifs de sacs ménagers, il s'ouvre par le dessus, ce qui facilite sa manutention, et il est équipé d'un cendrier urbain discret et très pratique", décrit le communiqué d'Etterbeek.

Si la commune a choisi une couleur "flashy", c'est en raison d'une étude qui a démontré que l'emploi de couleurs vives entraîne une meilleure utilisation de ce type d'équipement urbain. Au total, 300 des 400 poubelles publiques seront remplacées au cours des cinq prochaines années pour un budget annuel de 72.000 euros, un montant entièrement pris en charge par des subventions régionales.