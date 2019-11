Etrennes aux agents de Bruxelles-Propreté: attention aux imposteurs

La scène est connue comme chaque année à pareille époque. On sonne à votre porte à la tombée du jour. Des hommes en gilet fluo vous présentent leurs vœux. L’occasion, si vous le souhaitez, de donner une petite dringuelle à ceux qui ramassent vos poubelles blanches, bleues, jaunes et oranges tout au long de l'année.

Mais comment savoir si ces hommes devant votre porte sont bien ceux qui ramassent vos poubelles ? À l’occasion des fêtes de fin d’année, Bruxelles-Propreté met en garde " contre les imposteurs qui se font passer pour des agents ". L'agence rappelle les règles d’usage en matière d’étrennes pour éviter toutes mauvaises expériences.

Période définie et badge

Il y a tout d’abord la période. " Le personnel de Bruxelles-Propreté est autorisé à présenter ses vœux aux habitants de la région bruxelloise uniquement entre le 30/11 et le 20/12/2019. " L’agence prévient qu’il ne faut pas accueillir les personnes qui se présenteraient en dehors de cette période.

Les agents de Bruxelles-Propreté qui sonnent à votre porte doivent se munir d’une copie de leur badge de pointage. Ils ont également reçu un dépliant à remettre aux habitants pour les informer des 30 ans de Bruxelles-Propreté en 2020.

L’agence invite tous les Bruxellois à tenir compte de ces recommandations et à soutenir, s’ils le souhaitent, ceux qui travaillent à la propreté de la ville. En cas de problème, elle rappelle qu’il existe un service de plainte accessible via le 0800/981 81 ou via : info@arp-gan.be