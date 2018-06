Êtes-vous inscrit sur le Réseau Santé Bruxellois?

Le Réseau Santé Bruxellois est une plateforme qui permet à chaque patient de partager ses données médicales avec les différents médecins et hôpitaux qu'il consulte, à Bruxelles mais aussi partout en Belgique. Un système gratuit et sécurisé. Pour encourager les patients à s'inscrire et les professionnels de la santé à l'utiliser, la semaine de l'e-santé s'ouvre ce lundi 18 juin.

A l'Hôpital Chirec à Delta, on utilise la plateforme, mais l'outil est jeune et a encore besoin d'être rodé. Au service des urgences, une dame, la nonantaine, vient d'être admise. En quelques clics, le Docteur Tanie Carnot peut avoir accès à ses données médicales:

" Ici par exemple j’ai pu obtenir un rapport des cliniques universitaires Saint-Luc la concernant, je peux donc immédiatement connaitre ses antécédents et les traitements qu'elle prend. "

limiter les examens inutiles

Cela permet de gagner du temps et de limiter les examens inutiles mais aussi d'éviter des erreurs médicales, souligne le praticien:

"Aux urgences on est confronté à des patients qui ne s’expriment pas, qui parlent une autre langue ou qui sont tellement malades qu’ils ont un niveau de conscience altéré. Dans ces cas, avoir accès aux informations médicales, c’est primordial."

Un outil jeune

La plateforme est un outil précieux mais qui n’est pas encore devenu un réflexe dans les hôpitaux, explique Denis Goldschmid, responsable de l'information médicale au CHIREC et administrateur de l'ASBL qui gère le Réseau Santé Bruxellois :

"Pour être honnête, on est encore très largement dans le changement de paradigme. On vient du dossier papier et on est passé dans un premier temps au dossier électronique à l’intérieur de l’institution. A présent on parle de partage entre les institutions et avec les premières lignes, les généralistes."

Énorme valeur ajoutée

Mais les choses avancent petit à petit, estime Denis Goldschmid :

" j’ai des confrères qui ne peuvent plus s’en passer. Une fois qu’on a mis le doigt dedans, on se rend compte de l’énorme valeur ajoutée et on ne peut plus revenir en arrière. "

Le Réseau Santé Bruxellois compte aujourd'hui 645.000 habitants inscrits, Soit deux tiers des Bruxellois. Toutes les informations sur la plateforme sont sur reseausantebruxellois.be.