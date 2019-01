Entre 4000 et 6000 emplois bruxellois menacés en cas de "Brexit dur"

Quelles seraient les conséquences d'un Brexit dur (ou "no deal") sur les entreprises et l'emploi à Bruxelles? Deux députés bruxellois ont posé la question, ce jeudi, à la Secrétaire d'Etat au commerce extérieur, Cécile Jodogne (DéFI). Deux études se sont penchées sur la question. Pour la KUL (Katholieke Universiteit Leuven), l'impact d'un Brexit sans accord entraînerait la perte de 3981 emplois, essentiellement dans les secteurs des services financiers, administratifs, de conseil aux entreprises ainsi que dans le commerce de gros et de détail.

La seconde étude émane de l'IWES, l'Institut Wallon d'Etudes et de Statistiques. Plus pessimiste, l'IWES estime les conséquences du Brexit dur sur l'emploi bruxellois à 5791 postes de travail supprimés. C'est essentiellement le secteur du transport qui serait le plus durement touché dans ce cas de figure.

Un impact positif également

Dans sa réponse, la Secrétaire d'Etat a relevé certains aspects positifs du Brexit pour la capitale. "Ainsi, des entreprises britanniques, en particulier celles actives dans les secteurs des services réglementés, choisissent déja de se relocaliser en RBC afin de continuer à bénéficier de l’accès au marché unique", explique Cécile Jodogne. Néanmoins, "bien que cette attractivité renforcée de Bruxelles contribue à nuancer les pertes engendrées par le Brexit, il semble peu vraisemblable que la relocalisation des entreprises en RBC compense totalement les pertes d’emploi liée à un Brexit dur", conclut la Secrétaire d'Etat.

Cécile Jodogne se rendra à Londres le 13 février prochain pour tenter de convaincre les entreprises britanniques désireuses de s'implanter sur le continent d'opter pour Bruxelles.