Enquête ouverte au sujet d’un vol de bijoux dans les locaux de la police fédérale

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a ouvert une enquête interne au sujet d’un vol de bijoux qui aurait eu lieu dans les locaux de la police judiciaire fédérale à Bruxelles, a indiqué la zone, confirmant une information du journal La Dernière Heure. Une femme qui était auditionnée par la police judiciaire fédérale, vendredi dernier, accuse un ou plusieurs policiers de lui avoir volé ses bijoux.

Celle-ci venait d’être interpellée par une patrouille de police, alors qu’elle circulait en voiture avec son fils âgé de neuf ans, près de la place Poelaert à Bruxelles. La police lui a indiqué qu’elle était recherchée pour rapt d’enfant sur base d’un jugement du 18 juillet, octroyant la garde exclusive de son fils au père. Il est apparu ensuite que cette décision judiciaire avait été invalidée.

D’après le témoignage de cette femme, recueilli par la Dernière Heure, les policiers se sont montrés arrogants et agressifs et l’ont emmenée, avec son fils, au commissariat de la police fédérale, rue Royale à Bruxelles. Elle a raconté qu’elle a été fouillée et a dû laisser toutes ses affaires dans un casier, avant d’être auditionnée pendant neuf heures.