En 2020, la STIB, testera un nouveau mode de paiement

Il sera bientôt possible de payer dans le bus ou le métro avec une carte bancaire sans contact. Début 2020, explique Françoise Ledune, la Porte-Parole de la Stib, l'opérateur public testera le dispositif dans le métro et sur la ligne de bus numéro 12 qui relie le quartier européen et l’aéroport:

"On voudrait pouvoir offrir la possibilité aux utilisateurs des transports publics de payer leurs transports avec une carte de banque, quelle soit carte de crédit ou carte de débit, un moyen de paiement qui s’ajouterait aux différentes possibilités déjà existantes".

Selon la porte-parole, le public visé par ce nouveau mode de paiement est avant tout celui des "utilisateurs occasionnels, le touriste qui ne connait pas le dispositif d’achat d’un titre de transport ou l’utilisateur d’un jour".