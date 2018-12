En 2019, Saint-Josse prévoit des mesures pour soutenir pouvoir d'achat et commerces

Pouvoir d'achat soutenu via la gratuité maintenue de l'accès aux documents administratifs, l'absence de charges communales sur la délivrance des cartes d'identité, permis de conduire et passeports et les frais de garderie gratuits ; investissement dans les services publics communaux et soutien à l'économie locale : le conseil communal de Saint-Josse se prépare à adopter dans ce sens, lundi soir, son nouveau règlement taxes. Celui-ci concrétise les orientations budgétaires pour l'an prochain.

"Depuis 2016, nous avons rétabli l'équilibre budgétaire grâce à une rigueur dans la gestion des finances communales, ce qui nous a permis de dégager des marges budgétaires au profit des services rendus à la population. Pour l'an prochain, nous ne prévoyons pas d'augmentation des additionnels à l'IPP qui demeurent à 6,5% ni au précompte immobilier fixés à 2980 centimes", a commenté lundi le bourgmestre Emir Kir (PS).

Pouvoir d'achat

Parmi les mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat les chèques sports de 250 euros seront maintenus pour les enfants et les jeunes âgés de 4 à 18 ans. La carte de riverains gratuite depuis le début de l'année le restera.

Par ailleurs, la commune consacre actuellement 570.000 euros à des primes locales à la rénovation. Elle souhaite arriver à 1 million d'euros.

Soutenir les commerces

Pour soutenir les commerces, Saint-Josse supprimera les taxes sur les enseignes lumineuses, l'étal des magasins et les terrasses. Selon Emir Kir, au cours de la législature qui commence, les commerces situés à proximité de travaux de rénovation de voiries pénalisant leurs activités durant deux mois et plus bénéficieront par ailleurs d'une aide de 2000 euros. Cette somme s'ajoutera à ce qu'ils pourraient prétendre au niveau régional. Ils pourront aussi bénéficier d'une prime de 1500 euros à la rénovation de leur devanture.

Gratuité de la taxe sur les bureaux

Par ailleurs, la commune instaurera la gratuité de la taxe des bureaux sur les 40 premiers mètres carrés, sous forme d'abattement. Cette taxe s'élèvera à 12,50 euros/m2 pour les surfaces allant jusqu'à 250m2, et à 19 euros pour celles qui sont plus grandes.