Elections : moins de 10% d'étrangers inscrits à Bruxelles à un mois de l'échéance

Les non-Belges peuvent voter aux élections communales, pour autant qu'ils s'inscrivent sur les listes d'électeurs dans la commune où ils résident. La date-limite pour s'enregistrer est fixée au 31 juillet. Spontanément, fort peu d'étrangers vivant à Bruxelles effectuent les démarches pour pouvoir voter le 14 octobre prochain. Les derniers chiffres arrêtés au 9 juin traduisent le faible engouement des ressortissants non belges pour les élections locales.

Moins de 10% d'inscrits

Malgré le travail de terrain des militants de certains partis politiques belges, les chiffres du SPF Intérieur restent en berne. 9,62% des ressortissants des pays de l'Union européenne se sont enregistrés; pour les hors-UE, c'est moins encore : 6,66%. Bertrand Wert est Français. Il est conseiller communal Ecolo à Ixelles et tente de convaincre les non-Belges de s'inscrire depuis plusieurs semaines. En prenant connaissance des derniers chiffres, il fait grise mine. "Ca fait des mois qu'on pousse, essentiellement au niveau communal mais aussi au niveau régional, pour qu'une série d'actions soient menées, pour que les 19 communes et leur bourgmestre écrivent à leurs administrés, mettent en place l'inscription par e-mail, rendent les sites internet beaucoup plus lisibles, mènent des campagnes en faveur de l'inscription partout où c'est possible. (...) On a eu quelques petites victoires mais c'est extrêmement tardif. Ici, à Ixelles, dans ma commune, on a obtenu quelques avancées dans le dernier mois alors que ça fait déjà plus d'un an que le groupe Ecolo pousse pour que des actions soient prises."

Désintérêt ou manque d'information?

Difficile d'analyser les raisons de la faible mobilisation des résidents étrangers. Les facteurs apparaissent multiples, allant d'un manque d'intérêt pour la politique locale du pays d'accueil à un déficit d'information de la part des pouvoirs publics bruxellois. Au niveau de la Région, par exemple, il a fallu attendre la dernière semaine de juin pour qu'un courrier soit envoyé aux électeurs potentiels les informant des modalités d'inscription sur les listes électorales. "Beaucoup trop tard", déplore Bertrand Wert. L'obligation de vote représente aussi un frein pour certains, qui craignent des sanctions en cas d'impossibilité de voter le jour J. Les militants qui tentent de convaincre les indécis ont un argument tout prêt : le non respect de l'obligation de vote n'est plus sanctionnée en Belgique depuis au moins 15 ans.