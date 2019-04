Elections du 26 mai : 24 listes pour la région et 12 listes pour la Chambre à Bruxelles

24 listes en compétition pour décrocher les 89 sièges du Parlement bruxellois; 12 listes seulement pour obtenir l'un ou l'autre des 15 sièges de député fédéral dans l'arrondissement électoral de Bruxelles (les 19 communes bruxelloises plus les six communes à facilités de la périphérie flamande). Cette fois, tout le monde a pris place sur la ligne de départ.

Petites listes incomplètes

Outre les partis traditionnels et le PTB, présent à la région dans les deux rôles linguistiques, plusieurs petites listes se présentent à l'électeur bruxellois. Le Parti Populaire n'en est pas à son coup d'essai. Il aligne 39 candidats et candidates dans même créneau que la Liste Destexhe, à droite toute.

Un parti défendant la cause animale, DierAnimal, apparaît pour la première fois en région bruxelloise. Il a déposé une liste dans chaque collège électoral : 15 candidats dans le rôle linguistique français et 2 candidats dans le rôle néerlandais. Déjà présente aux élections communales à la Ville de Bruxelles, la liste citoyenne Plan B remet le couvert à l'échelon régional cette fois. Elle rassemble 16 candidats et la tête de liste a été tirée au sort, comme ce fut le cas lors des communales.

Plan B n'est pas seule dans le créneau "citoyen". "Collectif citoyen" n'a réuni que 12 personnes pour briguer les suffrages des Bruxellois. Autre liste émergente, Act-Salem aligne 37 candidats pour la plupart issus de l'immigration. La tête de liste, Michel Dardenne, est passée par le parti Islam, tout comme Brahim Datoussaid, ex-candidat PS en 2014.

La liste Be.One de l'activiste Dyab Abou Jahjah n'a guère recruté. Présente seulement dans le collège néerlandophone, elle ne compte que 8 candidats, alors qu'il n'en faut que 17 pour que la liste soit complète.

Petits Poucets

Enfin, deux listes ne proposent qu'un.e seul.e candidat.e : Hé pour Humanité-Egalité est emmenée par Isabelle Praile, ancienne vice-présidente de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. Be@eu concourt dans le collège francophone sous la conduite de Philippe Latteur.

A la Chambre, dans l'arrondissement de Bruxelles, ne s'alignent que les partis classiques et le PTB, que rejoignent le PP et la Liste Destexhe. A l'exception de la CD&V Sabine de Béthune, les têtes de listes des partis flamands ont été confiées à des inconnu.e.s. Il est vrai que les chances pour un parti néerlandophone d'obtenir un siège dans l'arrondissement de Bruxelles sont quasi-nulles.