Elections à Bruxelles : plusieurs listes peinent à trouver assez de candidat(e)s

Pour pouvoir se présenter aux élections communales en Région bruxelloise, il suffit de deux personnes. Un homme et une femme (ou le contraire). Mais d'un point de vue symbolique et pour des raisons de crédibilité, les listes citoyennes comme les partis politiques installés s'efforcent de déposer des listes complètes. Est dite complète la liste qui présente autant de candidat(e)s qu'il y a de sièges à pourvoir au sein du conseil. Si la tâche est évidemment plus ardue pour les nouvelles formations qui se présentent pour la première fois et démarrent de zéro, même des partis plus installés peinent parfois à réunir assez de candidats pour déposer une liste complète.

Plan B : un manque de candidates

Plan B est une liste citoyenne qui se présentera aux suffrages des habitants de la Ville de Bruxelles. Elle prône la démocratie directe sur le modèle athénien de l'Antiquité et la transparence totale des mandats, rémunérations et documents administratifs. Pour l'instant, explique Quentin Parete, le fondateur de Plan B, "c'est vrai qu'on peine à avoir une liste complète. C'est un objectif qu'on avait annoncé, on ne désespère pas, on continue. Pour le moment nous sommes environ à une trentaine de candidats. On pourrait en avoir plus si on avait plus de femmes candidates, puisqu'il y a la parité homme-femme obligatoire à Bruxelles. (...) C'est assez paradoxal de se dire qu'on parle toujours des femmes, des femmes, des femmes et là on donne aux femmes l'occasion de s'exprimer et elles ne viennent pas."

Plan B se heurte aussi à la méfiance accrue des citoyens à l'égard de la politique, à l'argument du manque de temps ou du désintérêt complet pour la gestion de la cité.

Ailleurs aussi

Les partis émergents ne sont pas les seuls concernés. Dans des partis installés, certaines sections locales sont au point mort depuis des années et doivent tout reconstruire. Dans ces conditions, trouver des candidats présentables en quelques mois relève souvent de la gageure. Il ne suffit pas de disposer de militants, encore faut-ils qu'ils soient disposés à se présenter. C'est loin d'être toujours évident.