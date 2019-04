Elections 2019 - Kraainem appliquera la jurisprudence du Conseil d'Etat pour envoyer les convocations

Le conseil communal de Kraainem a décidé lundi matin, au cours d'une séance extraordinaire, d'envoyer les convocations pour les élections du 26 mai en français aux habitants qui se sont enregistrés aux fins de recevoir pendant 4 ans leurs documents administratifs en français. Les autres recevront leur convocation en néerlandais. La commune à facilités de la périphérie bruxelloise suit de la sorte la jurisprudence du Conseil d'Etat.

La décision a été prise à la suite d'une proposition de l'opposition DéFI+MR+Indépendants et a reçu le soutien de plusieurs conseillers des groupes Kraainem Unie et Liste du bourgmestre. Selon le président du conseil communal, Luc Timmermans (LB), cette initiative sera sans le moindre doute annulée par la ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA). Son cabinet a d'ailleurs été informé séance tenante du résultat du vote. Pour éviter les conflits récurrents autour de l'envoi des convocations électorales, le gouverneur du Brabant flamand, Lodewijk De Witte, fait procéder lui-même à l'envoi des convocations, rédigées en néerlandais, sur instruction de la ministre. Conformément aux circulaires Peeters et consorts, le gouvernement flamand estime qu'un habitant qui souhaite recevoir un document en français doit en faire systématiquement la demande. En vue du dernier scrutin, cinq communes à facilités avaient décidé d'envoyer les convocations conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat de 2014. La ministre a sanctionné quatre d'entre elles en refusant de nommer leur bourgmestre à l'issue des élections d'octobre 2018 : Linkebeek, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse et Drogenbos. Elle a fait savoir lundi midi que les règles linguistiques demeuraient "inchangées". Elle a demandé communication de la décision et, après examen, prendra les décisions qui s'imposent.

Le bourgmestre actuel de Kraainem, Bertrand Waucquez (Kraainem Unie, liste bilingue), a quant à lui, été nommé car il n'officiait pas encore à la tête de la commune lors de l'envoi des convocations électorales pour le dernier scrutin communal. Mardi matin, il a voté contre la proposition de l'opposition. S'il défend les facilités linguistiques, il estime que ce n'est pas la bonne manière de le faire.

"L'autorité flamande annulera la décision et nous recommencerons un jeu de ping-pong avec beaucoup de discussions à cause desquelles nous pourrons consacrer moins de temps à des dossiers essentiels comme la mobilité, la pollution de l'air, les nuisances aériennes, etc.", a-t-il regretté.

Le maïeur a lancé une nouvelle fois son appel à une clarification des règles linguistiques dans l'envoi de documents où s'enchevêtrent la position du gouvernement flamand et les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.