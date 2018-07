Eglise, studio, château, bureau à louer… les logements "anti-squat" ont déjà convaincu 1500 Belges

Louer un appartement ou un studio à Bruxelles pour un peu moins de 200 euros par mois. Cela vous paraît impossible ? Eh bien non, c’est ce qu’on appelle les logements anti-squat.

Les propriétaires louent leur propriété vacante à bas prix, voire très bas prix, pour éviter que des personnes ne s’y installent sans autorisation. Ces nouvelles formes de logement sont souvent atypiques : églises, châteaux ou bien des immeubles de bureaux.

Nous nous sommes rendus dans les anciens appartements d’une caserne de gendarmerie en région bruxelloise. Les lieux ne sont pas modernes : un couloir sombre et un ascenseur en panne. Mais derrière l’une des portes, un appartement trois chambres, spacieux et confortable.

"Avec toutes mes charges, je paie 250 euros par mois et par personne, nous confie Mourad, artiste et étudiant qui a emménagé ici il y a un peu moins d’un an. Pour moi, c’est idéal et aussi comme étudiant, c’est vraiment bien. C’est aussi un endroit avec du caractère. La chose négative est que tu n’as pas de sécurité, ils peuvent te dire que tu dois partir et tu as trois semaines pour faire tes valises et chercher quelque chose d’autre."

Cet appartement appartient à l’État fédéral. L’immeuble sera vendu quand tous les gendarmes seront partis à la retraite.

À Bruxelles, il existe une société qui met en contact locataires et propriétaires.

"Les avantages pour le propriétaire, c’est d’éviter le squattage, de ne pas payer la taxe d’inoccupation…, explique Peter Pernet de la société Antrakt. C’est tout simplement lui donner les clés et trois-quatre ans après, il revient et l’immeuble sera encore dans un état similaire."

Pour le moment en Belgique, 1500 personnes occuperaient des logements anti-squatting, majoritairement en Flandre, très peu en Wallonie. Et à Bruxelles, ils seraient environ 150 locataires.