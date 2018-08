Ecolo Boitsfort lance une pétition contre un projet immobilier sur le plateau de la Foresterie

Le plateau de la Foresterie est un vaste espace vert en bordure de la Forêt de Soignes. On y trouve à l'heure actuelle le terrain et les installations du club de rugby de Boitsfort et un club d'équitation. Mais un projet immobilier attend son heure dans les cartons de promoteurs. Le 12 juillet, le gouvernement bruxellois l'a validé en adoptant le projet de Plan régional de Développement durable (PRDD) qui prévoit bien l'urbanisation du site. Pour le groupe Ecolo-Groen de Watermael-Boitsfort, le plateau doit rester en l'état parce que " la végétation s’est fortement développée de manière telle qu’elle apparaît aujourd’hui comme faisant partie intégrante de la Forêt de Soignes. Cette situation est d’ailleurs confortée par l’arrêté du 14 avril 2016 qui désigne le plateau de la Foresterie comme station NATURA 2000 liée à la Forêt de Soignes. L’urbanisation du plateau de la Foresterie nécessiterait dès lors l’abattage de très nombreux arbres et serait en contradiction avec la protection NATURA 2000 dont il bénéficie".

Des habitants et le conseil communal de Watermael-Boitsfort se sont déjà opposés à ce projet dès son apparition en 2016. Ecolo-Groen invitent donc les opposants à signer une pétition en faveur de l'abandon de ce projet.