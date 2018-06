École normale: à peine diplômés, ils ont déjà la garantie d'un emploi

Ambiance des grands jours dans l'auditoire réservé par l'École normale de Louvain-la-Neuve (Vinci-ENCBW) pour la remise des diplômes d'instituteurs primaires. 130 jeunes et moins jeunes diplômés s'apprêtent à prêter le serment de Socrate devant leur famille et leurs professeurs. La joie et la fierté sont palpables. Le soulagement aussi. "C'est valorisant d'être arrivés à la fin de cette formation et de se dire qu'on a besoin de nous quelque part, confie Maelys, fraîchement diplômée, même si c'est triste de se dire que si peu de gens se lancent dans ces études".

Je m'attendais à ce que ça aille vite, mais pas avant d'être diplômé!

La profession connaît en effet une pénurie importante depuis quelques années. Bon nombre de nouveaux instituteurs savent même qu'ils auront un contrat dès la rentrée de septembre. "Un quart d'entre eux n'iront cela dit pas directement dans l'enseignement. Ils prolongeront leurs études via des passerelles ou se lanceront dans un projet plus personnel comme passer une année à l'étranger ou travailler avec une ONG", nuance Rudi Wattiez, le directeur adjoint de l'école normale. David, lui, sait qu'une école l'attend déjà de pied ferme: "Je m'attendais à ce que ça aille vite, mais pas avant d'être diplômé! s'étonne-t-il encore. Mon stage s'est bien passé et je vais remplacer une institutrice qui part en congé de maternité. Ce n'est pas directement un poste fixe, mais je sais que j'ai un contrat de quatre mois jusque décembre et qu'après, d'autres possibilités s'offriront pour enchaîner".