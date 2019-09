Ecole européenne de Laeken : nouvelle action du personnel de cantine qui a perdu son emploi

De 20 à 30 personnes se sont mobilisées ce mercredi sur le temps de midi devant l’école européenne de Laeken pour sensibiliser les parents d’élèves au sort du personnel de la cantine. Ils sont déjà plus de 200 à avoir signé la pétition actuellement en ligne.

Des représentants des trois syndicats CSC, FGTB et CGSLB encadraient l’action. Des tracts d’information ont été distribués aux parents.

La société Rebecca Cleaning, qui s’est vu confier la gérance des cantines, se refuse depuis la rentrée scolaire à reprendre le personnel de l’ancienne société en charge avec maintien des droits acquis au fil des années. Sur les 23 travailleurs concernés, une quinzaine sont aujourd’hui sans emploi. Les autres ont été réengagés par Rebecca Cleaning à des salaires et des conditions inférieures.

"Une partie des travailleurs estiment ces pratiques malhonnêtes et contraires aux lois", rapporte Cédric Claeys, permanent CSC Alimentation et Services. "Des procédures judiciaires sont en cours avec les syndicats et la société qui a perdu le contrat. On espère toujours pouvoir régler les choses dans le cadre de négociations. La direction de l’établissement explique qu’elle n’est pas en faute, les écoles européennes étant gérées de manière particulière, mais on demande son soutien dans ce conflit social."