Earth Hour 2018: la STIB diminuera l'éclairage dans 38 stations

C'est une tradition : la "Earth Hour" 2018 aura lieu ce samedi 24 mars, de 20h30 à 21h30. Durant une heure la STIB diminuera l'intensité de la lumière dans 38 de ses 69 stations de métro et pré métro. Ce geste permettra d’économiser environ 1000 KWh, ce qui représente de 2 à 3 mois de consommation d’un ménage bruxellois.

L’action Earth Hour, est une initiative du Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund – WWF), qui invite, depuis 2007, à plonger la terre dans le noir, durant une heure. Cette action a pour but de sensibiliser la population aux dérèglements climatiques et pour participer, symboliquement, à la lutte pour la défense de l’environnement et contre le réchauffement climatique. Des milliers de villes, pouvoirs publics, entreprises et citoyens y participent à travers le monde.