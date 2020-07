Durant l’été, le chef étoilé Yves Mattagne propose une cuisine abordable

L’Art Club, restaurant éphémère du chef Yves Mattagne, avait mal choisi sa date d’ouverture : cinq jours seulement avant le début du confinement. Depuis, le restaurant a pu rouvrir avec succès. Le chef étoilé y proposera tout l’été une cuisine gastronomique plus abordable qu’à la normale. Le journaliste de La Capitale François Dehut y a été reçu. Il a raconté sa visite dans la matinale de Bruxelles matin.

Dès l’automne, c’est à la Villa Lorraine que le chef Yves Mattagne va prendre ses quartiers. Mais le lieu est encore en travaux. Le cuisinier avait donc quelques mois libres pour lancer un restaurant éphémère : l’Art Club.

Le lieu est situé place Royale, entre le musée Magritte et les musées royaux des Beaux-Arts. "Le concept, c’est d’avoir une cuisine gastronomique à partager", explique le journaliste François Dehut. "Le chef voulait faire une cuisine accessible à toutes les bourses. On a donc des entrées à onze euros, des plats à vingt-quatre, et même des frites pas comme les autres à quatre euros !", continue-t-il.

Cette aventure gastronomique éphémère se terminera fin septembre. "J’ai eu l’occasion de parler vingt minutes avec le chef Yves Mattagne. Il m’a raconté qu’il aimerait quand même bien un jour poursuivre à plus long terme un concept comme l’Art Club. Yves Mattagne est un chef très simple, très accessible et on voit vraiment tout le plaisir qu’il prend à faire partager ses plats au plus grand nombre", explique le journaliste de La Capitale.