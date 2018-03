Droits des femmes: Actiris aide les entreprises à lutter contre les discriminations

Actiris offre gratuitement des solutions aux entreprises bruxelloises désireuses de lutter contre les discriminations à l'emploi dont sont victimes les femmes, a rappelé mercredi l'office bruxellois de l'Emploi à la veille de la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes.

Le service "diversité" d'Actiris soutient la diversité dans le monde du travail, et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, ce service élabore des plans d'actions en collaboration avec les entreprises et les employeurs bruxellois.

Actiris a ainsi travaillé à la mise en place d'un plan de diversité avec l'Université libre de Bruxelles (ULB), afin de lutter contre le phénomène dit du "tuyau percé", qui se manifeste par une érosion des équilibres entre les femmes et les hommes au fil de l'avancement dans la carrière académique. Depuis l'année académique 2016-2017, l'ULB veille à ce que la répartition entre hommes et femmes au sein des promus à une fonction soit au moins égale à cette même proportion dans le niveau précédent de la carrière.

Au sein de la banque BNP Paribas Fortis, qui a décroché un label "diversité", ce sont des ateliers de discussions entre collaboratrices de retour de congé de maternité qui ont été mis en place, ainsi qu'une sensibilisation du management.

La société Accenture a également élaboré avec Actiris un plan diversité visant à créer une "culture de parité" qui "libère le potentiel des femmes".

L'accompagnement par Actiris des entreprises bruxelloises qui veulent établir un plan de diversité est gratuit. Le service public bruxellois de l'emploi peut en outre financer jusqu'à 50% du coût total des actions prévues dans le plan de diversité, pour un montant de 10.000 euros maximum.

Après deux ans, la mise en œuvre du plan diversité fait l'objet d'une évaluation. Si celle-ci est positive, l'entreprise peut obtenir un label auprès de la Région bruxelloise.

Selon le dernier rapport de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, la grande majorité (69%) des personnes qui signalent des discriminations à l'emploi sur base du genre sont des femmes. Et plus d'un signalement sur trois (38%) est relatif à une discrimination à la grossesse.

"Ces chiffres interpellants démontrent qu'il y a encore des efforts à apporter pour gommer les discriminations de genre au travail. Nous invitons autant les employeurs que les travailleurs à faire appel à nos services pour que nous trouvions ensemble des solutions. Lutter contre toutes formes de discriminations est dans l'ADN d'Actiris", souligne son directeur général, Grégor Chapelle.

