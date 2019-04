Drogues et armes saisies lors d'un gros contrôle dans les transports en commun à Bruxelles

Une action de Police Intégrée (FIPA) a été menée de 14h à 20h hier mercredi dans les transports en commun de la Région de Bruxelles-Capitale.

Des contrôles ont été effectués dans les trains sur l’axe Nord-Midi, entre la Gare du Nord et la Gare du Midi, ainsi qu’au niveau de 24 stations/arrêts du réseau de métro/tram/bus (notamment Botanique, Stéphanie, Simonis, Bruxelles Midi, Montgomery, Pétillon, Yser, Bourse, …).



Plus de 140 fonctionnaires de police ont été engagés pour cette action. 486 personnes et 49 véhicules ont été contrôlés par la police. 48 PV ont été rédigés suite à ces contrôles, entre autres pour drogues, armes prohibées et séjour illégal.

Au total, 11.914 voyageurs ont été contrôlés. 887 voyageurs se trouvaient sans titre de transport valable au niveau des bus, trams et métros de la STIB.

16 voyageurs ne disposaient pas de titre de transport valable dans les trains de la SNCB sur 4547 voyageurs contrôlés. Un agent de Securail a par ailleurs été agressé et un PV a été rédigé.



L’action FIPA a pour but de réduire la criminalité dans les transports en commun bruxellois et de renforcer le sentiment de sécurité des usagers des trains, trams, bus ou métros.



Cette action, coordonnée par la Direction de coordination et d’appui de la Police Fédérale de Bruxelles, a été exécutée par les 6 zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, la Police Fédérale des chemins de fer et les services de sécurité des sociétés de transports en commun SNCB, STIB et TEC. 48 aspirants inspecteurs de l’Ecole de Police de Bruxelles ont été mobilisés. Pour ce qui est de l’immigration illégale, l’Office des étrangers a mis à disposition des spécialistes. Le parquet de Bruxelles a également mobilisé un magistrat supplémentaire pour appuyer l’action sur le terrain.