DJ Daddy K a mis le feu sur la Grand-Place de Bruxelles

Pour les 400 ans de Manneken-Pis, le célèbre DJ bruxellois Daddy K a ambiancé plus de 3000 personnes sur la Grand-Place de Bruxelles. " C’est incroyable, c’est tellement symbolique pour moi en tant que petit bruxellois ", confie Daddy k du haut du balcon de l’hôtel de ville, " moi j’ai commencé ici dans les rues en faisant du breakdance dans les années 80, et aujourd’hui je me retrouve sur la Grand-Place de Bruxelles, ça va être quoi après jouer sur la lune ? "

30 ans de carrière

Dans le cadre des plaisirs d’hiver, le public était présent pour accueillir le molenbeekois, " DJ Daddy K c’est toute notre enfance, c’est terrible ". L’artiste fête aussi cette année ses 30 ans de carrière, " c’est toujours la même ambiance, c’est la folie à chaque fois ", peut-on entendre dans le public. Une carrière qui a commencé avec le groupe Benny B en 1989. Certains sont même venus de France pour le voir. " Je l’adore ! Il est quand même connu dans le monde entier c’est incroyable, il soulève les foules, en France, à Miami, même à Dubaï ", raconte un fan.