Dimanche sans voiture : le chantier du futur Métro 3 ouvert au public

La Stib invite le public à découvrir les coulisses du futur terminus du Métro 3 en construction à la station Albert à Forest (Bruxelles), à l'occasion de la journée sans voiture qui se tiendra le dimanche 19 septembre dans la capitale. Comme de coutume pour l'événement, les transports en commun seront gratuits toute la journée, indique lundi par communiqué l'entreprise bruxelloise.

Comme chaque année, la Stib organise une journée portes ouvertes à l'occasion de la journée sans voiture, point d'orgue de la Semaine de la Mobilité.

Et comme les travaux de la future ligne 3 du métro battent leur plein à la station Albert, la Stib a décidé de lever un coin du voile sur ce que sera ce futur "pôle multimodal", qui permettra de passer confortablement du tram au métro.

Répondre au flux grandissant de voyageurs

"L'actuelle station de tram va devenir le terminus de la nouvelle ligne de Métro 3. Le tunnel de pré-métro entre Albert et gare du Nord va être transformé pour y faire circuler des métros et sera ensuite prolongé au-delà de la gare du Nord vers Bordet, pour donner naissance au Métro 3", explique la Stib. "Cette nouvelle ligne de métro permettra de répondre au flux grandissant de voyageurs et de relier le nord au sud de la ville en 20 minutes seulement", fait valoir la société bruxelloise de transports en commun.

Concrètement, toute personne intéressée par la visite du chantier doit s'inscrire via le site albert.stib.brussels. La Stib recommande de porter des chaussures fermées et pourvues de semelles solides. Le port du masque est également obligatoire en raison de la crise sanitaire. À noter que le chantier n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

La journée sans voiture

Enfin, à l'occasion de la journée sans voiture, le réseau de la Stib sera gratuit toute la journée et les fréquences seront renforcées.

La traditionnelle journée sans voiture, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, aura lieu le dimanche 19 septembre. Pour l'occasion, l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise sera fermé au trafic automobile de 09h30 à 19h00, laissant la voie libre aux adeptes de la mobilité douce.