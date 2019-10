Deux lignes de bus pas encore en service, mais qui ont déjà quatre mois de retard

C'est un coup de frein pour le nouveau plan bus de la STIB, annoncent ce matin les journaux La Libre et la DH. Deux des nouvelles lignes de bus prévues auront au moins quatre mois de retard. Elles devaient voir le jour le 4 novembre, mais attendront finalement au moins mars de l'an prochain.

Il s'agit de la ligne 56 qui va du pont de Buda à Haren, en passant pas Neder-Over-Hembeek et Schaerbeek vers Schuman. Et du prolongement de la ligne 46 jusque Tour et Taxi, ligne qui va actuellement du quartier Nord jusqu'à Anderlecht.