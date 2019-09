Deux créations mondiales pour la rentrée à "La Monnaie" à Bruxelles

Pour la rentrée de sa saison 2019-2020, "La Monnaie" à Bruxelles propose deux créations mondiales, les opéras "Les Silence des Ombres" et "Macbeth Underworld". Ceux-ci sont respectivement l'oeuvre de deux compositeurs français, Benjamin Attahir et Pascal Dusapin, annonce la célèbre institution culturelle bruxelloise.

"Le Silence des Ombres", de Banjamin Attahir est, en fait, une adaptation pour l'opéra des "Trois petits drames pour Marionnettes", publié en 1894 par Maurice Maeterlinck, le seul auteur belge à avoir obtenu le Prix Nobel de Littérature (1911) et grande figure du Symbolisme en Belgique.

Les représentations, qui auront lieu au KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg) les 25, 27 septembre, 2 et 4 octobre à 20h00 ainsi que les 29 septembre et 6 octobre à 15h00, permettront notamment à de jeunes chanteurs soutenus par le Réseau européen des Académies d'Opéra (REAO) ainsi qu'à une équipe de créateurs débutants de l'Ecole nationale des Arts visuels de "La Cambre" à Bruxelles, d'exprimer leur talent.

L'Orchestre de Chambre de La Monnaie sera placée sous la direction musicale du compositeur tandis que la mise en scène a été confiée à Olivier Lexa, le directeur artistique (français) du Centre Vénitien pour la Musique Baroque, qui dispose également d'une solide formation musicale.

Ecrits en 1894, immédiatement après "Pelléas et Mélisande" (1892), considéré comme son chef-d'oeuvre, et dont le livret avait amené Claude Debussy à créer son opéra éponyme en cinq actes, les trois petits drames -"La mort de Tintagiles", "Intérieur", et "Alladine et Palomides" sont de la même veine. Leur message concentré convient tout particulièrement à l'opéra.

Par ailleurs, à "La Monnaie" même, est programmé " Macbeth Underworld " de Pascal Dusapin qui, avec la complicité de son librettiste Frédéric Boyer, plonge les spectateurs dans les régions les plus sombres de l'âme humaine par le biais du couple maudit "Macbeth" et d'un opéra gothique qui contraint ce même couple à revivre ses tragédies et ses lugubres souvenirs.

La mise en scène a été confiée à Thomas Jolly, spécialiste français du répertoire shakespearien, et la direction de l'Orchestre symphonique et du Chœur des Femmes de "La Monnaie" à Alain Altinoglu, un chef d'orchestre français d'origine arménienne.

Les représentations auront lieu cette fois les 20, 24 et 26 septembre ainsi que les 1er, 3 et 5 octobre à 20h00 et les 22 et 29 septembre à 15h00.

"La Monnaie" est située au cœur de Bruxelles, non loin de la Grand-Place; le KVS, au quai aux Pierres de Tailles, 7, à Bruxelles également.

Pour toute information: www.lamonnaie.be; ainsi que www.kvs.be.