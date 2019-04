Deux boitiers pour sauver la vie de cyclistes face aux camions

Un nouveau dispositif est en test en ce moment à Bruxelles. Un dispositif pour tenter d'éviter les accidents entre les cyclistes et les poids-lourds. Des accidents qui se produisent lorsqu'un camion recule et qu'un vélo passe dans son angle mort.

"Mais le système que nous proposons, nous, n'est pas là que pour détecter la présence des cyclistes. Cette boite dispose en fait d'un accéléromètre gyroscopique qui fait que, en cas d'accident, on est capable de prévenir les autorités et de dire dans quelle position se trouve le véhicule. Et on va surtout être capable de reconstituer tout ce qui s'est passé pendant les quarante secondes qui ont précédé l'accident. De quoi aussi apporter une preuve sur ce qu'il s'est passé".

Reste maintenant à convaincre les sociétés de poids-lourds d'investir dans le système. Cela leur coûterait, elles, environ 50 euros par mois et par boitier. Il faut un boitier par camion. Il faudra aussi convaincre les cyclistes d'investir. Le dispositif est pour l'instant en phase de test dans les rues de Bruxelles.

Un test de plusieurs mois avec une centaine de cyclistes équipés d'un boitier, ainsi que des camions notamment de l'administration Bruxelles-environnement, eux aussi équipés. Si vous souhaitez faire partie des cyclistes-testeurs, sachez qu'il reste de la place. Vous pouvez contacter le cabinet de la ministre bruxelloise en charge de la sécurité routière, Bianca De Baets, qui finance ce test et ce projet à hauteur de 15.000 euros.