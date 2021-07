Deux "bike hubs" à Bruxelles pour favoriser le tourisme à vélo

Deux "bike hubs" ont été créés à Bruxelles pour accueillir les cyclotouristes et visiteurs souhaitant découvrir la capitale à deux-roues, annonce jeudi visit.brussels, l’office du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces centres névralgiques du vélo sont situés au Grand Hospice, dans le centre-ville, et au See U, à Ixelles. "Une belle manière de mettre en avant deux endroits uniques où, toute personne voyageant, circulant ou visitant la capitale à vélo trouvera des services, des commodités et des activités autour du vélo", commente visit.brussels dans son communiqué.