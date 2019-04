Des voiturettes électriques à l'hôpital pour diminuer le stress des enfants

Se faire opérer, c'est toujours stressant. Et peut-être encore plus quand on est un enfant. A Bruxelles, l'hôpital Delta vient de recevoir 3 voiturettes électriques pour son service pédiatrie. Un cadeau de l'asbl "Ce Soir, c'est Noël", pour permettre aux enfants de rejoindre le bloc opératoire, non pas sur un lit d'hopital, mais dans un véhicule de police qu'ils conduisent eux-mêmes. Le premier patient à en avoir bénéficié, c'est un petit garçon de 6 ans prénommé Lucas.

Moins d'anxiété pour enfants et parents Lucas a retrouvé le sourire juste avant l'opération - © RTBF On allume les gyrophares, on lance la sirène. Et comme par magie, le sourire de Luca refait surface. "Parce que je n'avais encore jamais vu de voiture électrique", sourit le petit patient. Distraire l'enfant pour dédramatiser l'acte opératoire, c'est tout l'intérêt de ces voiturettes. "Cet aspect très très ludique permet vraiment de rendre cette étape, qui précède la séparation avec les parents et l'entrée au bloc, beaucoup plus agréable", explique Laurence Goffin, pédiatre à l'hôpital. "Les voilà arrivés comme des super héros à l'entrée de la salle d'opération. Cela diminue l'anxiété de tout le monde. Cela diminue l'anxiété des parents. Et quand les parents sont moins anxieux, tout le monde est gagnant".

Jacqueline Orban est l'infirmière en chef du Pôle parent-enfant - © RTBF

Moins de douleurs aussi après l'opération La maman de Lucas a elle aussi été très soulagée par l'efficacité de la voiturette sur le stress de son fils - © RTBF Au bloc opératoire, c'est Jacqueline Orban qui accueille Lucas. Elle est l'infirmière chef du Pôle mère-enfant et elle lui remet un permis de conduire factice pour le féliciter de ses talents de conducteur jusqu'au bloc. "C'est vrai que c'est une première. On a pu voir que Lucas est arrivé très stressé ce matin. Et là, on a pu voir qu'il était beaucoup plus détendu parce que son attention était attirée par cette voiture de police. Tout cela sans avoir besoin de recourir à des médicaments". Un vrai soulagement aussi pour la maman de Lucas. "Je préfère de loin cette méthode que de voir mon fils gavé de médicaments. C'est incroyable. Quand Lucas est arrivé à l'hôpital ce matin, il pleurait. Et là, il a un grand sourire et est super excité et joyeux. C'est vraiment une bonne idée". Le procédé présente encore un avantage supplémentaire. Selon les spécialistes, diminuer l'anxiété préopératoire, c'est réduire aussi les douleurs postopératoires. Précisons que l'hôpital Delta n'est pas pionnier en la matière. De nombreux hopitaux français disposent déjà de ce genre de voiturettes électriques. Chez nous, l'hopital de Braine-l'alleud - Waterloo en est également équipé depuis le mois janvier.