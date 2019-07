Des visites guidées à travers Bruxelles pour découvrir l'histoire coloniale

Dimanche 28 juillet, le CMCLD organisait une visite dans le quartier de la chaussée de Neerstalle à Forest. "Nous allons commencer par la rue de Lusambo, puis nous nous dirigerons vers la rue du Katanga. Nous y parlerons des intérêts économiques qui se trouvent au Katanga et de l’Union minière du Haut-Katanga (ndlr: L'UMHK est un groupe industriel minier belge établi au Katanga de 1906 à 1981)", explique Aliou Baldé, militant au sein du Collectif et guide. "Nous finirons autour de la place Saint-Denis, où deux banques ont un 'rapport colonial'."

Lors de ces visites, le but est d’attirer l’attention des participants sur le nom des rues, les statues et les parcs liés à la colonisation du Congo.

Le Collectif "Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations" (CMCLD) tente de répondre à cette question en organisant des visites guidées sur le thème de la colonisation dans différentes communes bruxelloises.

Autant de lieux qui rappellent les liens entre la Belgique et le Congo, une histoire méconnue, selon ce guide.

"La société belge s’est enfermée dans le déni, particulièrement en ce qui concerne son histoire coloniale", s'attriste M. Baldé. "Il y a un énorme travail à faire au niveau de la mémoire. Il était donc nécessaire de réhabiliter cette histoire dans l’espace public notamment, puisque l’espace public regorge d’un patrimoine colonial très important. Pour l’instant, le message qui transparaît à travers cet espace public, c’est que la Belgique reste encore un pays très fier de sa colonisation. Le pays rend hommage à des gens qui ont fait partie du système colonial, des gens qui sont décrits comme des héros, des pionniers. Mais quand on s’y intéresse de plus près, on se rend compte que souvent, ces personnes ont commis des crimes au Congo."