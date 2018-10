Des vêtements et accessoires de contrefaçon saisis dans la galerie Agora à Bruxelles

Plusieurs milliers de vêtements et accessoires de contrefaçon ont été saisis jeudi dernier dans la galerie Agora à Bruxelles lors d'une action de contrôle multidisciplinaire. Des 24 commerces inspectés, 4 ont été fermés temporairement et 68 procès-verbaux ont été dressés, majoritairement pour travail en noir et séjour illégale. A la suite de ce contrôle, 70 sociétés fictives ayant pour siège la galerie Agora vont par ailleurs êtres radiées, indique mardi le parquet de Bruxelles.

L'action de contrôle a été effectuée jeudi dernier par la police locale, les SPF Economie, Finances et Santé publique, l'ONSS, l'IRE, l'INASTI, le contrôle des lois sociales, Brulabo, avec l'assistance de l'Auditeur du Travail. Vingt-quatre commerces ont été inspectés et de très nombreuses contrefaçons de vêtements et accessoires de marque ont été saisies. Au vu du nombre très élevé d'articles contrefaits, un inventaire précis n'a pu encore être réalisé, mais il est question de plusieurs milliers de pièces.

Vente et production

Outre les marchandises contrefaites, la police est également tombés sur des étiquettes de marque démontrant qu'en plus de la vente, certains commerçants s'adonnaient eux-mêmes à la production de contrefaçons. Des produits cosmétiques non conformes et pouvant présenter des risques pour la santé ont par ailleurs été saisis dans des Nails shops.

Un florilège d'infractions

Quinze procès-verbaux ont été dressés pour travail au noir, 11 pour séjour illégal, 6 pour infraction en matière d'affichage des prix, 6 en matière de fraude à la TVA, 6 pour infraction au journal de recettes, 4 pour contrefaçon et 2 pour infraction de l'affichage de temps partiel.

Une première action de contrôle multidisciplinaire s'était déjà tenue dans cette galerie le 27 juillet dernier et avait conduit à la saisie de 1.500 armes prohibées et de plus de 1.600 vêtements contrefaits.