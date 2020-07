Des œuvres de streert art s’étalent par dizaines à Bruxelles

Femmes d'Aujourd'hui propose une balade street art sur Bruxelles - 31/07/2020 Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse écrite. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.