Des trottinettes électriques qui montent à… 109 km/h saisies par la police bruxelloise

Des saisies pas tout à fait ordinaires pour une zone de police bruxelloise. En un mois, la zone d’Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem a saisi six trottinettes et monoroues qui roulaient beaucoup trop vite. Une fois testée sur le rouleau de la police, l’une de ces trottinettes peut même atteindre pas moins de 109 km/h ! Les propriétaires profitent en fait de la loi qui reste encore floue chez nous sur ces nouveaux modes de déplacements.

Des trottinettes à débrider soi-même

Dans ce magasin de vélo et trottinettes à Uccle, le patron Thierry Vanderhoeven assure ne vendre que des trottinettes qui respectent la loi, c’est-à-dire des engins qui ne peuvent dépasser la vitesse de 25 km/h. "Les trottinettes que je vends ici sont bridées. Leur moteur est plus puissant et peut permettre de rouler plus vite. Mais elles sont justement bridées pour éviter cela. C’est notamment un problème de sécurité. En cas de soucis, à 25 km/h, vous pouvez toujours laisser l’engin aller et sauter sur le côté sans vous faire mal. A une vitesse plus élevée, c’est nettement plus compliqué".

Problème, Thierry Vanderhoeven ne contrôle pas ce que ses clients front avec l’engin une fois qu’ils sont sortis de sa boutique. "Oui, qui dit moteur bridé, dit aussi possibilité de la débrider. Les gens regardent de vidéos qui expliquent comment on peut le faire sur internet et ils arrivent à rouler plus vite. C’est un peu comme on faisait avec les scooters et les mobylettes il y a quelques années. Mais je déconseille absolument aux clients de le faire".