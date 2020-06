Des travailleurs de l'asbl Bravvo manifestent au centre de Bruxelles

Comme ils l'avaient annoncé, à l'appel de la CNE et des délégués de base de la CGSP, des travailleurs de l'asbl para-communale Bravvo se sont rassemblés, ce jeudi midi, dans le centre de Bruxelles. Ils étaient une centaine, estime une syndicaliste de la CNE, venus rappeler leurs doléances : absence de bien-être au travail, désorganisation, pressions de la direction, règlement du travail lacunaire et manque de concertation sociale.

Présidente de Bravvo et échevine de la Ville de Bruxelles (personnel, instruction publique et jeunesse), Faouzia Hariche se dit ouverte à la discussion. Elle affirme également que plusieurs points du cahier de revendications du personnel ont d'ores et déjà été rencontrés. Une réunion entre les responsables de Bravvo et les représentants du personnel est prévue lundi prochain.