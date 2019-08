Des sans-papiers sont-ils exploités via les plateformes de livraison de repas à domicile ?

C’est une nouvelle forme d’exploitation à l’ère de l’ubérisation. Des coursiers des plateformes spécialisées dans la livraison de repas à domicile comme UberEats ou Deliveroo revendent ou sous-louent leur compte qui leur permet de travailler pour ces plateformes en s’octroyant une belle marge au passage. Une pratique qui permettrait notamment à des sans-papiers de travailler en utilisant un faux compte pour un salaire de misère. Et sans assurance.

Devant ce fast-food bien connu de la chaussée d’Ixelles, à Bruxelles les commandes s’enchaînent et les livreurs défilent. La pratique des faux comptes, les coursiers la connaissent bien. Ils en parlent entre eux mais dès qu’on tend le micro, ils préfèrent se taire. " Non, je ne veux pas témoigner. On sait que cela existe mais on ne veut pas en parler. Quand on en voit, on ne pose pas trop de questions, explique l’un d’entre eux. " Moi, on m’a déjà proposé de racheter mon compte mais j’ai refusé, lance un autre livreur. Je ne veux pas avoir de problèmes. Et puis en cas d’accident, on va nous tomber dessus. "

Comptes à remettre

Certaines plateformes ont limité récemment les nouvelles inscriptions de livreurs. Résultat : les comptes sont devenus une denrée rare. À tel point que certains les revendent ou les sous-louent comme le décrit cet autre livreur qui préfère garder l’anonymat. " Ce sont des personnes qui ont des comptes mais qui n’ont plus l’intention de les utiliser et qui tentent de les refiler au plus offrant. Ce qui fait que sur les réseaux sociaux, ces comptes s’échangent pour une valeur de 800 à 1000 euros ".

D’autres sous-louent carrément leurs comptes à d’autres livreurs en se servant grassement au passage. Martin Willems travaille pour la CSC, il encadre un groupe de coursiers. Il entend de plus en plus parler de cette pratique. " Ceux qui ont un compte et qui permettent à d’autres qui ne sont pas dans les conditions pour y accéder prennent une belle marge. Donc eux sont payés par les plateformes et ils reversent ce qu’ils veulent bien reverser à la personne qui effectue réellement les livraisons. " Martin Willems explique que c’est notamment le cas pour des sans-papiers. " Comme ils n’ont pas de papiers, ils ne peuvent pas s’inscrire. Ils passent alors par des intermédiaires qui prennent des marges tout à fait abusives. "

Entre 20 et 40% de marge

Des marges qui tournent généralement autour des 20%. Mais plus la personne est en situation précaire, plus celles-ci sont généralement importantes. " On parle de commission allant de 30 à 40%, quand la personne est sans papier ", ajoute encore un livreur. " Certains individus peu scrupuleux profitent du fait qu’ils n’ont pas accès au marché du travail pour les exploiter. "

Du côté de ces plateformes, on déclare ne pas être au courant de ce type de pratique. " Jusqu’à présent Deliveroo n’a reçu aucun signalement concernant des pratiques illégales impliquant une personne qui ne disposerait pas des papiers nécessaires pour travailler en Belgique ", indique Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo.

Tolérance " zéro "

Deliveroo qui précise encore qu’elle stopperait immédiatement toute collaboration avec les personnes qui se rendraient coupables de ce type de pratique. " Nous avons une politique de tolérance zéro envers les pratiques illégales comme faire travailler des personnes qui ne disposent pas des papiers nécessaires pour pouvoir travailler et vivre en Belgique. On stopperait immédiatement toute collaboration avec les personnes qui auraient substitué leurs comptes avec des sans-papiers ", tient-il encore à préciser.

Nous avons également tenté d’obtenir la réaction de UberEats qui, à l’heure d’écrire, ces lignes n’a pas donné suite à nos demandes d’interviews.