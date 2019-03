Des riverains se mobilisent contre un "platanicide" à Schaerbeek

Le bruit des tronçonneuses résonne depuis ce jeudi avenue Eugène Demolder à Schaerbeek. 134 platanes sont abattus pour des travaux d’aménagement de la commune de Schaerbeek. Les riverains se mobilisent pour empêcher ce qu’ils considèrent être un “platanicide”.

Ils étaient déjà là jeudi, ils sont revenus vendredi matin à la première heure pour faire part de leur mécontentement. Une petite dizaine de riverains avec des croix de pierre tombale en main étaient révoltés devant les ouvriers en train d'abattre les arbres. "On nous dit que ces platanes vont être remplacés par 89 tilleuls. Il y aura donc 45 arbres de moins", explique Emilie Noë, une habitante venue avec ses calicots. "C'est ça l'ambition verte?", interroge-t-elle en néerlandais sur ses pancartes. "On vit dans une commune où Ecolo a la force de vraiment changer les choses. Ils ont promis durant la campagne de faire plus de vert, pas moins. C'est une illusion verte après les élections."

Les tilleuls auront une meilleure capacité d'absorption

Du côté de la commune et de l'échevin des espaces publics Vincent Vanalewyjn, on explique que ces arbres n'étaient pas adaptés à cette avenue. Ce sont des tilleuls qui vont venir les remplacer. Ces arbres ont une meilleure capacité d'absorption du CO2 et ne risquent pas d'être parasités par le tigre du platanes, explique-t-il à BX1. Cet arbre répond donc mieux à la vision sur le long terme de la commune.