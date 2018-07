Des résidents d'une maison d'accueil bruxelloise dénoncent une arnaque

Le Hôme Baudouin, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, est l'une des 15 maisons d'accueil agréées et subventionnées par la Cocof (la Commission communautaire française de la Région bruxelloise). D'une capacité de 69 personnes (exclusivement des hommes), l'institution vit principalement des subsides publics, des dons privés et du prix de journée payé par les pensionnaires. Ce prix comprend le gîte et le couvert et est fixé par la Cocof actuellement à 24,49 euros, montant indexé chaque année.

Des pensionnaires floués?

Une disposition du décret Cocof limite le montant exigible aux pensionnaires en fonction de leurs revenus. La quote-part ne peut dépasser les deux-tiers des revenus lorsque la maison d'accueil propose le gîte et le couvert, un tiers des revenus lorsque seul le gîte est offert. A l'intérieur du Hôme, des affiches rappellent ce principe aux résidents. Sauf que...

Quelques pensionnaires se sont aperçu que le CPAS de Bruxelles, dont ils dépendent, versait directement au Hôme Baudouin le montant de leur séjour chaque mois sur la base d'un réquisitoire. 24,49 euros x 31 jours, cela fait 759,19 euros. Or, le revenu d'intégration sociale que perçoivent ces pensionnaires est fixé à 892,7 euros. Si l'on respecte la règle des 2/3, les bénéficiaires du RIS ne devraient pas payer plus de 595 euros. Certes, le Hôme Baudouin alloue à chaque bénéficiaire du RIS une somme quotidienne de 4,10 euros pour les petites dépenses courantes. Ces 127 euros mensuels ne compensent donc pas la perte de 164 euros, différence entre le prix payé par le Cpas et le plafond des deux tiers prévu par le décret.

Une plainte à la Cocof

Se sentant floués, des pensionnaires ont alerté les services de la Cocof. ils ont également écrit au président du CPAS de la Ville de Bruxelles. Selon l'un d'entre eux, "le CPAS de la Ville de Bruxelles est le seul à procéder de cette manière avec le Hôme Baudouin. Il y a ici des gens qui émargent à des CPAS en Wallonie et ils reçoivent leur RIS dont ils retirent les 595 euros correspondant aux 2/3 de leurs revenus. Mais ça ne plaît pas à la direction du Hôme, qui fait pression sur les résidents pour qu'ils dépendent du CPAS de la Ville de Bruxelles."

La direction de la maison d'accueil n'a pas souhaité s'exprimer, préférant réserver ses explications au service d'inspection de la Cocof dans le cadre de la plainte déposée. Il va de soi que le système adopté avec le CPAS de Bruxelles est plus avantageux pour le Hôme Baudouin que le plafond des deux tiers des revenus dans le cas d'un bénéficiaire du RIS. Mais selon une source au sein de l'administration, on ne peut pas parler de détournement ou de fraude à ce stade. L'inspection n'a pas terminé son travail, la direction du Hôme devait encore être entendue avant que les conclusions n'émergent. Nous n'avons pas pu obtenir de réponses de la part du CPAS de Bruxelles en raison de la période de vacances.