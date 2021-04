Des redevances de stationnement malgré la gratuité pour les PMR : les scan-cars en question

C'est le nec plus ultra en matière de contrôle du stationnement payant : les scan-cars de l'agence parking.brussels sillonnent les rues des communes et repèrent les véhicules en infraction grâce à leur caméra. C'est d'une efficacité redoutable. Mais le système révèle des failles.

Des véhicules avec la carte PMR sanctionnés à tort

En principe, les personnes munies de la carte PMR (personne à mobilité réduite) bénéficient de la gratuité du stationnement, même en dehors des emplacements réservés. Pourtant, elles sont nombreuses à se plaindre d'avoir reçu un courrier les invitant à s'acquitter du tarif demi-journée (en général de 25 euros) parce que la scan-car n'avait pas détecté leur carte PMR.

C'est le cas d'Anne Simon, maman jettoise d'un enfant polyhandicapé. Même stationnée sur un emplacement réservé, elle reçoit à répétition des redevances pour parking impayé. "On me donne dix jours pour payer les 25 euros, mais quand j'introduis une réclamation, il me faut 100 jours pour obtenir le remboursement", se plaint-elle. Elle est loin de prendre la chose avec philosophie. "Ah non, j'ai la haine. Je suis over-fâchée parce que je trouve que ça ne va pas du tout de devoir prouver qu'on est dans son droit, d'avoir une administration de l'autre côté qui n'ajuste rien du tout. Je trouve que c'est même contre le droit où l'on doit prouver que quelqu'un est coupable avant de lui faire payer quelque chose. Ici, pas du tout. Et donc, oui, j'ai trouvé ça très brutal et très violent."

Parking.brussels promet d'agir

Interpellée par les associations de personnes handicapées et des mandataires politiques, l'agence du stationnement, parking.brussels, reconnaît le problème et tente de le résoudre. Mais c'est complexe, d'autant que la carte PMR est personnelle, et non liée à un véhicule particulier. Une personne à mobilité réduite peut donc se déplacer dans des véhicules différents qui bénéficieront chacun de la gratuité de stationnement pourvu que la carte ad hoc y soit apposée bien en vue. La solution consistant donc à faire enregistrer sa plaque d'immatriculation dans la base de données de l'agence ne vaut que pour les PMR disposant de leur propre véhicule. Et pour des raisons relevant de la protection de la vie privée, cette démarche ne peut être que volontaire.

Parking.brussels invite donc les personnes concernées à communiquer leur immatriculation. Mais plus concrètement, l'agence s'engage à simplifier la procédure de réclamation. "Normalement, quand vous contestez une redevance, en théorie vous devez payer la redevance avant de contester puis on vous rembourse", détaille Pierre Vassart, le porte-parole de parking.brussels. "Pour une personne qui est détentrice d'une carte PMR, elle n'est pas tenue de payer évidemment si elle reçoit une redevance. En plus, la contestation est très simple : il suffit qu'elle envoie un petit mail avec son identifiant de carte PMR et sa redevance est annulée."

Ces erreurs ne se produiraient pas avec des stewards à pied pour contrôler le stationnement payant. Mais compte tenu de l'efficacité des scan-cars, une marche arrière n'est pas envisagée.