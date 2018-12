Des questions au sujet de l'échevin.e surnuméraire dans les communes bruxelloises

Le mécanisme de l'échevin.e surnuméraire date de la réforme institutionnelle dite du Lombard en 2001. Il s'agit de garantir une représentation de la minorité flamande au sein des collèges des 19 communes bruxelloises en échange d'un incitant financier. Chaque commune dispose d'un nombre d'échevin.e.s fixé par la loi en fonction du nombre d'habitants. Si un conseiller communal néerlandophone signe l'acte de présentation du bourgmestre, il peut devenir échevin en plus du nombre auquel la commune a droit. Les communes appliquant le mécanisme se partagent une cagnotte de 25 millions de la part du gouvernement fédéral (la prime est également octroyée à la commune qui désigne un mandataire flamand à la présidence du CPAS).

Un dévoiement de la loi?

Depuis la mise en place des collèges issus des élections du 14 octobre, on assiste à un phénomène nouveau. Certain.e.s échevin.e.s surnuméraires ne sont en effet pas flamand.e.s mais francophones. Et certaines communes désignent un.e échevin.e surnuméraire bien que le collège compte déjà un.e voire deux échevin.e.s flamand.e.s. C'est le cas, par exemple, de la Ville de Bruxelles. Le collège se compose des échevins (Groen) Bart Dhondt et (Change.brussels) Ans Persoons. Pourtant, la majorité PS-Ecolo/Groen-DéFI-Change.brussels a décidé de se doter d'une échevine supplémentaire en la personne de la socialiste francophone Delphine Houba.

A Auderghem, le collège compte un échevin Groen et une échevine surnuméraire francophone (DéFI). Jusqu'à présent, les surnuméraires étaient clairement identifiés comme néerlandophones mais la loi communale n'interdit nullement le cas de figure inverse. C'est ce que nous confirme le professeur de Droit constitutionnel des Facultés Saint-Louis, Mathias El Berhoumi. La Nouvelle Loi communale prévoit deux cas de figure : soit le collège compte déjà un.e ou plusieurs échevin.e.s néerlandophones dès son installation. Cela n'empêche nullement la majorité en place d'ajouter un mandataire supplémentaire, notamment pour bénéficier de la prime fédérale. La représentation de la minorité flamande étant déjà assurée dans ce cas de figure, peu importe que l'échevin.e surnuméraire soit néerlandophone ou francophone.

En revanche, si le collège se compose exclusivement de francophones, l'échevin.e surnuméraire ne pourra émarger qu'au rôle linguistique flamand. Il peut aussi arriver qu'aucun.e Flamand.e ne soit élu.e dans une commune, ou que cet.te élu.e reste dans l'opposition. Auquel cas, cette commune ne comptera évidemment aucun.e échevin.e surnuméraire. Cette disposition était à l'origine destinée à éviter qu'un Vlaams Belang se retrouve automatiquement au collège dans le cas où il aurait incarné le seul mandataire néerlandophone d'une commune. Les cas de figure observés notamment à Bruxelles et à Auderghem sont donc conformes tant à la lettre qu'à l'esprit de l'accord du Lombard.