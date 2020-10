Des pompiers bruxellois à nouveau pris pour cible, à Ganshoren cette fois

Des individus ont jeté une bonbonne de peinture sur une ambulance des pompiers à Ganshoren durant la nuit de vendredi à samedi. L'incident n'a pas fait de blessé mais le véhicule est fortement endommagé et les ambulanciers sont sous le choc, indiquent les pompiers de Bruxelles.

Une ambulance a été dépêchée vers 0h30 en urgence à Ganshoren. Le véhicule a été la cible d'un projectile sur l'avenue Charles-Quint, précise le porte-parole des pompiers. La bonbonne a visiblement été jetée depuis un balcon ou une fenêtre d'une habitation. L'ambulance a été endommagée au niveau du pare-brise et du capot. Les agents ne comprennent pas ce geste, souligne leur porte-parole. La police s'est rendue sur place et a constaté les faits. La direction des pompiers de Bruxelles va porter plainte et éventuellement se porter partie civile. Un autre véhicule a été envoyé sur les lieux de l'intervention. La personne en difficulté a pu être transportée en toute sécurité à l'hôpital.