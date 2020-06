Des policiers de la zone Marlowe réagissent à l'accusation de racisme

"Police raciste" tagué en lettres mauves sur un mur en face du commissariat d'Uccle : le mouvement enclenché par le mouvement "Black Lives Matter" aux Etats-Unis depuis le meurtre présumé de George Floyd semble faire tâche d'huile jusqu'en Belgique. Ce matin, des policiers de la zone "Marlowe" (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) ont trouvé ce slogan badigeonné sous leurs yeux.

Une "réaction spontanée"

Sur sa page Facebook, la zone de police a publié une photo montrant six policiers et policières (3 femmes et 3 hommes) de diverses origines posant devant le mur en guise de protestation face à l'accusation de racisme, avec le commentaire suivant:

"Voici une réaction spontanée de notre personnel pour illustrer sa réalité. Des hommes et des femmes de toutes origines qui s’investissent au quotidien pour votre sécurité"

A lire certaines des réactions publiées sous la photo, le commentaire n'a pas convaincu tout le monde.