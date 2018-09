Des policiers bruxellois refusent de collaborer avec certaines études d'huissiers

Un courrier adressé à deux grosses études d'huissiers de la capitale est arrivé en notre possession. Un policier informe les deux études de son refus d'encore les faire bénéficier de ses services au titre de l'article 35 du Code judiciaire. L'article 35 prévoit que "le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile".

En clair, chaque fois qu'un huissier ne parvient pas à mettre la main sur un redevable ou un justiciable, il peut faire appel aux services de la police, mieux outillée pour retrouver des personnes désireuses de se soustraire à leurs obligations.

Enquêtes sommaires et bâclées

Des agents de terrain reprochent aux deux plus grosses études d'huissiers de ne pas livrer beaucoup d'efforts pour trouver leurs cibles. Un policier écrit : "Contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier du (...), l'intéressé réside effectivement à l'adresse, une maison unifamiliale où il vit avec ses parents. Je l'ai trouvée sans aucune difficulté du premier coup le (...)". Autre exemple : l'étude affirme que le nom de la personne recherchée n'apparaît sur aucune sonnette ni boîte aux lettre. Or, poursuit le policier, "nous avons vu les noms du premier coup et ils n'ont pas été collés la veille, ça se voit bien". Dans le cas présent, l'étude n'aurait donc même pas procédé à la moindre vérification avant de s'adresser à la police. Et le policier de conclure ainsi sa lettre : "Vous êtes payés par vos clients pour effectuer des enquêtes, ça n'est pas à la police de les effectuer à votre place."

Il ne s'agit apparemment pas du coup de sang d'un fonctionnaire de police isolé. Son courrier précise que "plusieurs collègues vont dorénavant procéder de la sorte avec les études d'huissiers dont ils constatent les abus".

La Chambre nationale des Huissiers pas au courant

Nous avons sollicité la Chambre nationale des Huissiers. Voici sa réponse : "La CNHB n’est pas au courant que certains de ses membres se renseignent de manière abusive auprès de services de police. S’il est question d’abus, ce qui n’est pas prouvé pour le moment, nous le désapprouvons. À ce sujet, nous invitons les responsables politiques à élaborer ensemble un système (un point de contact) permettant aux huissiers de justice de systématiquement contacter les services compétents au cas où ils constateraient des abus sur place."