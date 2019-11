Des perturbations à craindre sur le ring de Bruxelles à Beersel dès décembre

L’Agence flamande des routes et du trafic (AWV) met en garde contre une circulation intense à partir du lundi 2 décembre sur le ring de Bruxelles (en direction de Mons) entre l’entrée d’autoroute 19 à Beersel et la sortie 20 à Huizingen. Les anciens panneaux antibruit de l’AWV vont être remplacés par de nouveaux. Parallèlement, l’éclairage de l’autoroute sera également remplacé par des luminaires LED économes en énergie.

Ces travaux, qui dureront jusqu’au début du mois de février, constituent la première phase du remplacement et de l’installation des panneaux antibruit dans cette zone. Dans cette première phase, la voie de droite de l’autoroute sera occupée par des grues et des véhicules et seules deux voies seront disponibles. Ce sera également le cas pour la deuxième phase lorsque des travaux seront réalisés sur le ring intérieur sur le même tronçon de mi-janvier à début mars.

Phase 1

Pendant toute la durée de la phase 1, la montée d’autoroute numéro 19 de Beersel en direction de Hal sera également fermée à la circulation. Si vous voulez prendre l’entrée de l’autoroute en direction de Mons à Beersel, vous devrez faire un détour par le ring intérieur en direction de Bruxelles, la station-service Total et le Broekweg afin de pouvoir circuler sur le ring extérieur. De manière sporadique, la sortie 20 à Huizingen sera également fermée pendant la phase 1. Pendant la phase 2, la montée d’autoroute numéro 20 à Huizingen sera fermée.

Au cours de la troisième phase, des travaux seront réalisés de début février à fin février sur le ring intérieur (direction Bruxelles) à Drogenbos entre l’entrée 18 à Ruisbroek et le virage de Forest. Pendant ces travaux, la circulation à Drogenbos devra se faire sur trois voies de circulation plus étroites.