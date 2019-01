Des peines trop lourdes réclamées contre des casseurs des manifestations de gilets jaunes ?

Pour les trois premiers prévenus, le parquet a requis un an de prison, mais ne se dit pas opposé à des peines de travail. Leurs avocats, eux, ont demandé plus de clémence, en réclamant une suspension simple du prononcé (être reconnu coupable, mais sans devoir effectuer de peine), quitte à l'assortir de conditions probatoires.

Ces quatre personnes doivent répondre de faits de "rébellion armée en bande". Et pour l'un d'entre eux, de "coups et blessures" et "détention d'arme" (il aurait jeté des pierres et blessé un policier).

"J'assumerai ce que j'ai fait, mais je ne payerai pas pour les autres"

Pour le quatrième prévenu, le parquet retient deux préventions : rébellion en bande et coups et blessures. Le parquet a requis 2 ans d’emprisonnement ferme et s’oppose à toute faveur. Une attitude que dénonce son avocat en regrettant que le parquet ne prenne pas assez en compte le contexte de tension de ces manifestations de gilets jaunes. "Vous savez, il y avait des casseurs lors de ces manifestations", explique l'avocat Vincent Lurquin. "Mais mon client n'est pas un casseur. Il n'y a rien dans le dossier qui permet de dire qu'il est un casseur, pas de témoins pour l'affirmer, aucune photo ni vidéo dans le dossier même si Dieu sait qu'il y en a eu de prises ce jour-là. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de s'être rebellé et d'avoir blessé un policier lorsqu'on a voulu l'arrêter. Mon client sera sanctionné pour cela. Mais il ne doit pas l'être pour le reste".

Son client renchérit : "J'ai dit que je voulais bien assumer ce que j'avais fait", explique E.F., 37 ans. "Mais pas tout ce qu'on me reproche parce que je ne veux pas payer pour les autres. Si ils arrivent à prouver que c'est bien moi qui ai blessé le policier, je veux bien assumer. Mais pour le reste, dire que c'est moi qui ai entamé la rébellion, ce n'est pas vrai". Et l'avocat de conclure "Cela ne vaut pas non plus 2 ans de prison, ce n'était pas volontaire la violence dont il a fait preuve".

Le jugement sera rendu le 18 janvier. D'autres fauteurs de troubles ont été identifiés et/ou arrêtés après les débordements des manifestations. Ils passeront plus tard devant la justice.